Un anello ciclo-pedonale di 3 chilometri attorno ai gioielli del Romanico: via ai lavori (Di lunedì 11 luglio 2022) Almenno San Bartolomeo. “Sono iniziati i lavori di realizzazione della ciclovia del Romanico che consentirà di visitare in sicurezza i luoghi più belli e caratteristici del Parto Storico Comunale dell’Agro del Romanico, istituito nel 2013 dal Comune di Almenno San Bartolomeo ” comunica il sindaco Alessandro Frigeni. “L’intervento prevede la sistemazione e la riqualificazione del tratturo di proprietà comunale che collega Cà Cristallo al parcheggio di San Tomè – sottolinea l’Assessore alle Opere Pubbliche e alla ciclopedonalità Manuel Rota – oltre che la messa in sicurezza dell’attraversamento ciclo-pedonale in prossimità della strada provinciale ‘degli Almenni’ mediante l’installazione di un impianto semaforico ‘a chiamata intelligente’ che prevede la regolazione dei ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 11 luglio 2022) Almenno San Bartolomeo. “Sono iniziati idi realizzazione dellavia delche consentirà di visitare in sicurezza i luoghi più belli e caratteristici del Parto Storico Comunale dell’Agro del, istituito nel 2013 dal Comune di Almenno San Bartolomeo ” comunica il sindaco Alessandro Frigeni. “L’intervento prevede la sistemazione e la riqualificazione del tratturo di proprietà comunale che collega Cà Cristallo al parcheggio di San Tomè – sottolinea l’Assessore alle Opere Pubbliche e allapedonalità Manuel Rota – oltre che la messa in sicurezza dell’attraversamentoin prossimità della strada provinciale ‘degli Almenni’ mediante l’installazione di un impianto semaforico ‘a chiamata intelligente’ che prevede la regolazione dei ...

ellemal1 : le persone che si lamentano delle pubblicità degli assorbenti/medicine per ciclo/altri prodotti rivolti a funzioni… - Rebibbia909 : @etexsurge Senza voler togliere argomenti e validità a quanto hai scritto, chi non la assume con continuità per pro… - sentieritolkien : Luke ci racconta del ciclo del ciclo di conferenze: 'lasciare l'anello' avvenuto a Roma nei giorni 20 e 21 maggio. - cesca260904 : Com’è avere il ciclo regolare e perfettamente stabile anche senza pillola o anello? Chiedo per un’amica -