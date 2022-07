Traffico Roma del 11-07-2022 ore 19:30 (Di lunedì 11 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani intenso il Traffico sulle strade della capitale sul Raccordo Anulare Code in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino alla Tuscolana poi in carreggiata interna tra Flaminia Salaria più avanti tra la Nomentana e lo svincolo A24 code sulla tangenziale est tra viale Castrense lo svincolo A24 verso Piazza degli Eroi per un veicolo fermo come anche sul percorso Urbano della A24 altezza tangenziale est in uscita da Roma e dopo l’incendio del 9 luglio Viale Togliatti è ancora chiuso sulla Tuscolana Inoltre da questa mattina per motivi di sicurezza il viale è stato chiuso anche verso la Casilina molteplici disagi al Traffico di zona deviate anche diverse linee di bus per un albero pericolante è ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani intenso ilsulle strade della capitale sul Raccordo Anulare Code in carreggiata esterna tra laFiumicino alla Tuscolana poi in carreggiata interna tra Flaminia Salaria più avanti tra la Nomentana e lo svincolo A24 code sulla tangenziale est tra viale Castrense lo svincolo A24 verso Piazza degli Eroi per un veicolo fermo come anche sul percorso Urbano della A24 altezza tangenziale est in uscita dae dopo l’incendio del 9 luglio Viale Togliatti è ancora chiuso sulla Tuscolana Inoltre da questa mattina per motivi di sicurezza il viale è stato chiuso anche verso la Casilina molteplici disagi aldi zona deviate anche diverse linee di bus per un albero pericolante è ...

