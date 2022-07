Tabellone Atp Bastad 2022: Ruud e Rublev primi favoriti, presenti Musetti e Sonego (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Tabellone principale del torneo Atp 250 di Bastad 2022, in programma dall’11 al 17 luglio. Casper Ruud dopo la poco felice parentesi erbivora punta a bissare i successi della scorsa estate sul rosso europeo e si presenta in Svezia come primo favorito. L’altro top 10 al via sarà Andrey Rublev, mentre i due azzurri presenti non sono compresi tra le teste di serie. Lorenzo Sonego se la vedrà contro Karatsev, mentre Musetti proverà a onorare la wild card degli organizzatori provando a superare Djere. Da seguire anche Thiem e Wawrinka in quest’altra tappa di recupero dopo i rispettivi lunghi stop per infortunio. IL Tabellone COMPLETO (1) Ruud bye F. Cerundolo vs (Q)Sonego vs Karatsev (6) Basilashvili ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Ilprincipale del torneo Atp 250 di, in programma dall’11 al 17 luglio. Casperdopo la poco felice parentesi erbivora punta a bissare i successi della scorsa estate sul rosso europeo e si presenta in Svezia come primo favorito. L’altro top 10 al via sarà Andrey, mentre i due azzurrinon sono compresi tra le teste di serie. Lorenzose la vedrà contro Karatsev, mentreproverà a onorare la wild card degli organizzatori provando a superare Djere. Da seguire anche Thiem e Wawrinka in quest’altra tappa di recupero dopo i rispettivi lunghi stop per infortunio. ILCOMPLETO (1)bye F. Cerundolo vs (Q)vs Karatsev (6) Basilashvili ...

Pubblicità

carovana12 : Fabio, sull'amata terra rossa, in Svezia, non riesce nemmeno a superare le qualificazioni per accedere al tabellone… - aquila7630 : Presentazione, tabellone e come seguire in tv e streaming il torneo #Atp250 di #Bastad. #11luglio - infoitsport : ATP Bastad 2022: il tabellone. Per Sonego c'è Karatsev, ancora Musetti-Djere - marckuck : Djoko ha vinto l’Atp 250 con il tabellone più ampio nella storia del tennis. Credo che almeno altri 5-6 giocatori (… - OA_Sport : ATP Newport 2022: anche Auger-Aliassime e Murray per l'ultimo torneo su erba del circuito maggiore per l'anno in co… -