Spezia: atteso per mercoledì l'arrivo di Caldara e Ekdal (Di lunedì 11 luglio 2022) Vicina la chiusura su Mattia Caldara e Albin Ekdal. Il difensore arriverà dal Milan in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro a favore del club ligure, mentre lo svedese, svincolato dallo scorso 30 giugno, firmerà un biennale. Sono attesi entrambi in città nella giornata di mercoledì per visite mediche e firma, successivamente raggiungeranno i compagni nel ritiro di Santa Cristina Valgardena. Le prossime mosse in casa Spezia dovrebbero riguardare le cessioni del capitano Giulio Maggiore al Torino e del portiere Ivan Provedel alla Lazio. Lo Spezia conta di incassare circa 10 milioni di euro dalle due operazioni. Gli obiettivi ancora nel mirino ssono Karol Linetty e Wladimiro Falcone. SportFace.

