Show Gigi D’Alessio, raccolti 100mila euro per il Santobono (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Centomila euro è la cifra raccolta da Gigi D’Alessio, attraverso il numero solidale 45592, attivato durante l’evento “Gigi Uno Come Te – 30 anni insieme” e grazie al supporto di Rai per il Sociale, che sarà destinata alla Fondazione Santobono-Pausilipon di Napoli per l’accoglienza dei bambini ucraini affetti da gravi patologie. “Voglio ringraziare Gigi D’Alessio per aver, ancora una volta, pensato all’ospedale Santobono-Pausilipon e ai tanti bambini che accoglieremo e cureremo. L’unione fa la forza e, in questo caso, Gigi, con le sue canzoni e il suo grande cuore, ha unito migliaia di persone che, tutte insieme, hanno generato un’onda di solidarietà e di amore”, dice Rodolfo Conenna, direttore ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Centomilaè la cifra raccolta da, attraverso il numero solidale 45592, attivato durante l’evento “Uno Come Te – 30 anni insieme” e grazie al supporto di Rai per il Sociale, che sarà destinata alla Fondazione-Pausilipon di Napoli per l’accoglienza dei bambini ucraini affetti da gravi patologie. “Voglio ringraziareper aver, ancora una volta, pensato all’ospedale-Pausilipon e ai tanti bambini che accoglieremo e cureremo. L’unione fa la forza e, in questo caso,, con le sue canzoni e il suo grande cuore, ha unito migliaia di persone che, tutte insieme, hanno generato un’onda di solidarietà e di amore”, dice Rodolfo Conenna, direttore ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Show Gigi D'Alessio, raccolti 100mila euro per il Santobono ** - iWebRadio : ' Gigi Show ' In onda dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 A cura di: Luigi Grandinetti <<< Clicc… - iWebRadio : Programmi in Onda: Lunedì 11 Luglio 2022 - ore 08.00 ' Accadde Oggi ( rubrica ) ' - ore 08.30 ' Coming Soon ( trai… - CREANTO7 : @small_magpie @AvantiLaura @fratellicrozza @welikeduel Ti sbagli. La satira sbeffeggia il potere e lo deride, inven… - iWebRadio : Programmi in Onda: Venerdì 08 Luglio 2022 - ore 08.00 ' Accadde Oggi ( rubrica ) ' - ore 08.30 ' Coming Soon ( tra… -