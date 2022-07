Salvatore Cammilleri a Astratte Ri-generazioni

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 11 luglio 2022) All’interno del progetto Ex voto. Artisti per Rosalia, inaugura il giorno 13 luglio alle 16Ri-. In mostra ci sono le opere di, Francesca Nesteri, Tiziano Locci, Francesca Lolli, Giacomo Failla, Giuseppe Palermo. A cura di Giusy Emiliano è realizzata in continuità concettuale con lo spazio Giardino di Transizione ideato da Rossana Danile. FuturEmobility: il forum sulla mobilità sostenibile Perché i lavori di