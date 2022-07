Salgono a 16 i casi di legionella in Val Seriana (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono 16 i casi di legionella in val Seriana. Proseguono gli accertamenti, nel comprensorio di Clusone, di ATS Bergamo e ASST Bergamo Est che, al fine di verificare l’origine del problema, hanno eseguito il campionamento di acqua in tutte le abitazioni dei casi segnalati. I prelievi sono stati eseguiti nelle le docce e nei rubinetti delle cucine, in quanto ambienti più favorevolmente si verificano le condizioni di aerosolizzazione dell’acqua. Sono state campionate anche 4 fontanelle pubbliche, in particolare 3 a Clusone ed 1 a Rovetta, in collaborazione con la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, sono stati individuati i grossi impianti di condizionamento presenti sul territorio, su cui sono stati eseguiti dei test. È stato attivato un canale diretto per gestire il flusso di informazioni con Regione ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono 16 idiin val. Proseguono gli accertamenti, nel comprensorio di Clusone, di ATS Bergamo e ASST Bergamo Est che, al fine di verificare l’origine del problema, hanno eseguito il campionamento di acqua in tutte le abitazioni deisegnalati. I prelievi sono stati eseguiti nelle le docce e nei rubinetti delle cucine, in quanto ambienti più favorevolmente si verificano le condizioni di aerosolizzazione dell’acqua. Sono state campionate anche 4 fontanelle pubbliche, in particolare 3 a Clusone ed 1 a Rovetta, in collaborazione con la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, sono stati individuati i grossi impianti di condizionamento presenti sul territorio, su cui sono stati eseguiti dei test. È stato attivato un canale diretto per gestire il flusso di informazioni con Regione ...

Pubblicità

ABosurgi : RT @webecodibergamo: Segnalati tre casi in più, proseguono gli accertamenti dell’Ats - webecodibergamo : Segnalati tre casi in più, proseguono gli accertamenti dell’Ats - interrisnews : I dati del #bollettino #Covid di oggi - TelemiaLaTv : Covid, in Calabria 1.884 nuovi casi e sei decessi: salgono a 301 i ricoverati e 10 pazienti in rianimazione - Corriere : Il bollettino: 37.756 nuovi casi. Le vittime salgono a 127 -