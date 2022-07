Roma, lo schifo totale: immigrati occupano tomba di Quinto Sulpicio Massimo (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug – Nella capitale le scene di ordinaria follia e degrado non finiscono mai, specie se queste riguardano la giungla metropolitana popolata dagli immigrati. In collaborazione con la Sovrintendenza di Roma, i carabinieri hanno sgomberato un gruppo di immigrati somali che avevano occupato il sepolcro di Quinto Sulpicio Massimo, nei pressi di piazza Fiume. Il sepolcro Quello di Quinto Sulpicio Massimo è il più antico sepolcro di epoca Sillana. Una struttura composta da una cella rettangolare, costruita in grossi blocchi di peperino, con cornici e lesene in calcare e sottobasi di ardesia. Sulla destra del sepolcro è collocato il secondo monumento composto da uno zoccolo in travertino e da un cippo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 luglio 2022), 11 lug – Nella capitale le scene di ordinaria follia e degrado non finiscono mai, specie se queste riguardano la giungla metropolitana popolata dagli. In collaborazione con la Sovrintendenza di, i carabinieri hanno sgomberato un gruppo disomali che avevano occupato il sepolcro di, nei pressi di piazza Fiume. Il sepolcro Quello diè il più antico sepolcro di epoca Sillana. Una struttura composta da una cella rettangolare, costruita in grossi blocchi di peperino, con cornici e lesene in calcare e sottobasi di ardesia. Sulla destra del sepolcro è collocato il secondo monumento composto da uno zoccolo in travertino e da un cippo ...

