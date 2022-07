Quando andranno in onda le fiction Rai dell’autunno. Non c’è nulla sulla nuova Rai2 (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Nostro Generale - Sergio Castellitto Mancano circa due mesi all’avvio della nuova stagione televisiva, che per la Rai sarà come sempre anche all’insegna della fiction (qui l’offerta completa). Tanti i titoli vecchi e nuovi che attendono il pubblico in prime time e siamo in grado di fornirvi – salvo variazioni – un calendario delle partenze autunnali per quanto riguarda Rai 1, principale fucina di successi dell’azienda pubblica e, per la prima metà della stagione, anche l’unica: Rai 2 fino a dicembre non ha infatti in programma alcuna fiction. Quanto a Rai 3, la nuova stagione della docu-serie Dottori in Corsia andrà in onda nella seconda serata del lunedì dal 12 settembre al 17 ottobre 2022. Ad aprire la stagione di Rai 1 sarà Il Nostro Generale, produzione dedicata al generale ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Nostro Generale - Sergio Castellitto Mancano circa due mesi all’avvio dellastagione televisiva, che per la Rai sarà come sempre anche all’insegna della(qui l’offerta completa). Tanti i titoli vecchi e nuovi che attendono il pubblico in prime time e siamo in grado di fornirvi – salvo variazioni – un calendario delle partenze autunnali per quanto riguarda Rai 1, principale fucina di successi dell’azienda pubblica e, per la prima metà della stagione, anche l’unica: Rai 2 fino a dicembre non ha infatti in programma alcuna. Quanto a Rai 3, lastagione della docu-serie Dottori in Corsia andrà innella secserata del lunedì dal 12 settembre al 17 ottobre 2022. Ad aprire la stagione di Rai 1 sarà Il Nostro Generale, produzione dedicata al generale ...

