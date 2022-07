N’Golo Kante e Edon Zhegrova (Di lunedì 11 luglio 2022) 2022-07-11 00:13:30 Breaking news: Domenica sono stati forniti aggiornamenti sugli sforzi in corso dei giganti della Premier League Arsenal per rafforzare la rosa del club in vista della stagione 2022/23. La squadra di trasferimento dell’Emirates, ovviamente, ha lavorato duramente per tutta l’estate fino ad oggi. Evidentemente desiderosi di costruire la loro scalata al 5° posto in Premier League l’ultima volta, i Gunners si sono già assicurati un quartetto di facce fresche, nella forma di Matt Turner, Marquinhos, Fabio Vieira e Gabriel Jesus. Sul Cloud n°9 Benvenuto all’Arsenal, Gabriel Jesus pic.twitter.com/kPgOx9uVZd — Arsenale (@Arsenale) 4 luglio 2022 Con artisti del calibro di Tottenham e Chelsea che continuano a rafforzarsi intorno a loro, però, Edu Gaspar e co. si ritiene che stiano spingendo al massimo per ulteriori aggiunte alla squadra di Mikel Arteta. Un difensore di ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 11 luglio 2022) 2022-07-11 00:13:30 Breaking news: Domenica sono stati forniti aggiornamenti sugli sforzi in corso dei giganti della Premier League Arsenal per rafforzare la rosa del club in vista della stagione 2022/23. La squadra di trasferimento dell’Emirates, ovviamente, ha lavorato duramente per tutta l’estate fino ad oggi. Evidentemente desiderosi di costruire la loro scalata al 5° posto in Premier League l’ultima volta, i Gunners si sono già assicurati un quartetto di facce fresche, nella forma di Matt Turner, Marquinhos, Fabio Vieira e Gabriel Jesus. Sul Cloud n°9 Benvenuto all’Arsenal, Gabriel Jesus pic.twitter.com/kPgOx9uVZd — Arsenale (@Arsenale) 4 luglio 2022 Con artisti del calibro di Tottenham e Chelsea che continuano a rafforzarsi intorno a loro, però, Edu Gaspar e co. si ritiene che stiano spingendo al massimo per ulteriori aggiunte alla squadra di Mikel Arteta. Un difensore di ...

Pubblicità

aborini11 : RT @ArenaSportiva1: ?????? L’#Arsenal potrebbe presentare un’offerta per N’Golo #Kanté, ha il contratto in scadenza col #Chelsea nel giugno 20… - ArenaSportiva1 : ?????? L’#Arsenal potrebbe presentare un’offerta per N’Golo #Kanté, ha il contratto in scadenza col #Chelsea nel giugn… - sportli26181512 : Arsenal, per il centrocampo si tenta il grande colpo: L'Arsenal non vuole smettere di rinforzarsi dopo l'arrivo di… - sportface2016 : #Chelsea, l'#Arsenal ci prova: offerta in arrivo per N'Golo #Kante #Calciomercato - zazoomblog : L’Arsenal ha puntato a lanciare un colpo scioccante per N’Golo Kante del Chelsea - #L’Arsenal #puntato #lanciare… -