Morto Angelo Guglielmi: lo storico direttore di Rai 3 aveva 93 anni (Di lunedì 11 luglio 2022) Una notizia che getta nello sconforto molti italiani: è Morto a 93 anni Angelo Guglielmi, il critico letterario e saggista divenuto poi dirigente Rai. Ci lascia un pezzo di storia e cultura italiana Un vero e proprio pezzo di storia della cultura e della televisione del nostro Paese, sotto la sua direzione tra il 1987 e il 1994, Rai3 è diventata una rete diversa, che ha visto crescere personaggi e programmi che hanno segnato la storia della tv pubblica italiana. Per citare degli esempi: Augias, Santoro, Dandini, Fabio Fazio. Ancora più significativo, poi, è l’elenco delle trasmissioni di quel periodo: Blob, Avanzi, Quelli che il calcio,Telefono giallo, Samarcanda, Chi l’ha visto, Un giorno in pretura. Leggi anche: Aggressioni a giornalisti Rai e La7: Casamonica condannati al risarcimento Chi era Angelo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 luglio 2022) Una notizia che getta nello sconforto molti italiani: èa 93, il critico letterario e saggista divenuto poi dirigente Rai. Ci lascia un pezzo di storia e cultura italiana Un vero e proprio pezzo di storia della cultura e della televisione del nostro Paese, sotto la sua direzione tra il 1987 e il 1994, Rai3 è diventata una rete diversa, che ha visto crescere personaggi e programmi che hanno segnato la storia della tv pubblica italiana. Per citare degli esempi: Augias, Santoro, Dandini, Fabio Fazio. Ancora più significativo, poi, è l’elenco delle trasmissioni di quel periodo: Blob, Avanzi, Quelli che il calcio,Telefono giallo, Samarcanda, Chi l’ha visto, Un giorno in pretura. Leggi anche: Aggressioni a giornalisti Rai e La7: Casamonica condannati al risarcimento Chi era...

