Milan, ecco Adli: "Weah mi ha detto di vedere i video di Baggio" (Di lunedì 11 luglio 2022) Milan Adli- Il Milan continua la sua preparazione per provare a riconfermarsi la prossima stagione, nel frattempo Maldini e Massara sono attivissimi sul mercato. Oggi c'è stata la presentazione di Yacine Adli, nuovo trequartista dei rossoneri. Il Milan continua il lavoro sul mercato trasferimenti, nelle prossime ore Ibrahimovic firmerà il rinnovo del contratto. De Keteleare è l'obbiettivo numero uno, il Brugges non ha inserito il belga nei convocati per la amichevoli. Oggi, però è stato presentato il neoacquisto proveniente dal Bordeaux, Yacine Adli. Di seguito ecco le parole del fantasista francese: Che impatto hai avuto con Milanello? "Mi sono integrato molto bene, ho trovato una famiglia che lavora molto, tutti insieme, è un gruppo pronto nel ...

