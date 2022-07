Mark Henry: “WWE e AEW sbagliano a utilizzare i problemi reali di Jeff Hardy nelle storyline” (Di lunedì 11 luglio 2022) Jeff Hardy è ormai un vero veterano del wrestling: WWE, Impact, AEW sono solo alcune delle federazioni in cui ha militato il Charismatic Engima e in ognuna di esse è stato in grado di lasciare il segno. Purtroppo però, i suoi demoni personali non gli hanno quasi mai dato tregua e soprattutto nell’ultimo anno, sembrerebbe che Hardy abbia avuto una fortissima ricaduta. Questa ricaduta gli è costata il licenziamento da parte della WWE e l’ingresso in un programma di riabilitazione poche settimane dopo il suo arrivo in AEW. Il rimprovero di Mark Henry Sia in WWE che in AEW, i team creativi hanno ‘sfruttato’ le dipendenze di Hardy nel corso delle storyline: in WWE durante i feud con CM Punk, Samoa Joe e Sheamus e in AEW, nell’ultimo episodio di Dynamite, ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 11 luglio 2022)è ormai un vero veterano del wrestling: WWE, Impact, AEW sono solo alcune delle federazioni in cui ha militato il Charismatic Engima e in ognuna di esse è stato in grado di lasciare il segno. Purtroppo però, i suoi demoni personali non gli hanno quasi mai dato tregua e soprattutto nell’ultimo anno, sembrerebbe cheabbia avuto una fortissima ricaduta. Questa ricaduta gli è costata il licenziamento da parte della WWE e l’ingresso in un programma di riabilitazione poche settimane dopo il suo arrivo in AEW. Il rimprovero diSia in WWE che in AEW, i team creativi hanno ‘sfruttato’ le dipendenze dinel corso delle: in WWE durante i feud con CM Punk, Samoa Joe e Sheamus e in AEW, nell’ultimo episodio di Dynamite, ...

