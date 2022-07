Lugansk, l’Onu accusa Kiev per la strage: “Civili utilizzati come scudi umani” (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono almeno due le notizie principali delle ultime ore dal fronte della guerra in Ucraina. Da una parte, Kiev ha assicurato di essere pronta ad iniziare l’offensiva di riconquista dei territori meridionali, con più di un milione di uomini, così come riferito anche dallo stesso ministro della difesa ucraino. Dall’altra, invece, il difensore denuncia l’attacco di Mosca ad un palazzo residenziale di Kharkiv, che ha portato ad almeno sei decessi, oltre alla strage di ventinove Civili a Chasiv Yar, nella regione di Donetsk, dovuta ad un bombardamento dell’aggressore. Nel frattempo, mentre Putin ha firmato in mattinata un decreto, che consente l’acquisizione agevolata della cittadinanza russa da parte degli ucraini; in Europa, continua ad alimentarsi la seria preoccupazione della sospensione delle forniture di Gazprom, con ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono almeno due le notizie principali delle ultime ore dal fronte della guerra in Ucraina. Da una parte,ha assicurato di essere pronta ad iniziare l’offensiva di riconquista dei territori meridionali, con più di un milione di uomini, cosìriferito anche dallo stesso ministro della difesa ucraino. Dall’altra, invece, il difensore denuncia l’attacco di Mosca ad un palazzo residenziale di Kharkiv, che ha portato ad almeno sei decessi, oltre alladi ventinovea Chasiv Yar, nella regione di Donetsk, dovuta ad un bombardamento dell’aggressore. Nel frattempo, mentre Putin ha firmato in mattinata un decreto, che consente l’acquisizione agevolata della cittadinanza russa da parte degli ucraini; in Europa, continua ad alimentarsi la seria preoccupazione della sospensione delle forniture di Gazprom, con ...

