L’Ucraina: «Missili russi su Kharkiv, colpito un condominio di 6 piani» – Il video (Di lunedì 11 luglio 2022) Un missile russo ha colpito nelle prime ore di oggi un edificio residenziale di sei piani nella città di Kharkiv nelL’Ucraina orientale. Distruggendolo in parte. Lo sostengono i media del Paese, che citano il servizio di emergenza statale. Finora una donna anziana è stata estratta dalle macerie, mentre non si hanno ancora notizie di eventuali altre vittime. Soltanto ieri tre Missili hanno sventrato un palazzo nella cittadina di Chasiv Yar, provocando almeno 15 morti, ma il bilancio rischia di essere provvisorio perché tra le macerie si lotta per estrarre decine di persone, inclusa una bambina. La russia nelle ore successive ha affermato di aver colpito alcuni hangar di armi americane proprio nella zona. video da: Nexta su Twitter Leggi anche: ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) Un missile russo hanelle prime ore di oggi un edificio residenziale di seinella città dinelorientale. Distruggendolo in parte. Lo sostengono i media del Paese, che citano il servizio di emergenza statale. Finora una donna anziana è stata estratta dalle macerie, mentre non si hanno ancora notizie di eventuali altre vittime. Soltanto ieri trehanno sventrato un palazzo nella cittadina di Chasiv Yar, provocando almeno 15 morti, ma il bilancio rischia di essere provvisorio perché tra le macerie si lotta per estrarre decine di persone, inclusa una bambina. Laa nelle ore successive ha affermato di averalcuni hangar di armi americane proprio nella zona.da: Nexta su Twitter Leggi anche: ...

