(Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “più che un social è un. Quando si è sulaicapita di tirare un colpo sotto la cintura. Non vale nela pena discutere di certi fatti”. L’epidemiologo Pier Luigi, docente di Igiene all’Università del Salento, commenta con una battuta all’Adnkronos Salute la vicenda del tweet di Roberto, considerato offensivo per una ragazza disabile, per il quale il virologo si è poi scusato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

fisco24_info : Lopalco: 'Burioni? Twitter ring, anche i migliori sbagliano': (Adnkronos) - 'Quando si è sul ring anche ai migliori… - ledicoladelsud : Lopalco: “Burioni? Twitter ring, anche i migliori sbagliano” - LocalPage3 : Lopalco: 'Burioni? Twitter ring, anche i migliori sbagliano' - ParcodiGiacomo : @danielegenito @antonioripa Purtroppo hanno trovato grandi fondi e grande spazio sui principali mass media, da dove… - BartaliniIlaria : Continuate a credere a Lopalco, Speranza, Burioni e company, ma punite Frajese, Balanzoni, Amici, Montanari (la li… -

Adnkronos

Ritwitta il post dianche l'epidemiologo Pierluigi, docente di Igiene all'università del Salento: 'Quello che mi preoccupa ancor di più - chiosa - sono quelli, anche in posizioni di ...Ritwitta il post dianche l'epidemiologo Pierluigi, docente di Igiene all'università del Salento: 'Quello che mi preoccupa ancor di più - chiosa - sono quelli, anche in posizioni di ... Burioni: "Il 95% italiani vive come se il Covid non esistesse più" È da tempo che si solleva il problema dei positivi asintomatici e si poteva in qualche modo risolvere «Questa ondata pandemica ormai è andata – continua Lopalco – non la fermiamo con la vaccinazione a ...Volano in tutto il paese i contagi da Coronavirus. "Sintetizzo la mia percezione della situazione in modo sommario, ma fedele alla realtà. Il 95% degli ...