La polizia del Sudafrica sta indagando per capire se due sparatorie avvenute nel weekend in cui sono state uccise una ventina di persone siano in qualche modo collegate

(Di lunedì 11 luglio 2022) Nella notte tra sabato e domenica incidue, entrambe in un bar ed entrambe per opera di uomini armati che secondo diversi testimoni hanno sparato sullepresenti incasuale. In totale

Pubblicità

enpaonlus : Foggia, donna abbandona il cane a un palo tra i pianti del figlio. La Polizia Municipale ha individuato la donna e… - Agenzia_Ansa : L'afroamericano Jayland Walker era ammanettato quando il suo cadavere è arrivato all'ufficio del medico legale per… - _Carabinieri_ : Ciampino (RM): estradato dal Brasile Rocco Morabito, considerato uno dei massimi broker del narcotraffico internazi… - ilpost : La polizia del Sudafrica sta indagando per capire se due sparatorie avvenute nel weekend in cui sono state uccise u… - SoniaLaVera : RT @lvogruppo: @roby20141619 Lo riporta il portale tedesco Tagesschau, riferendosi alle informazioni ricevute da alcuni rappresentanti dei… -

Durante i controlli delle forze disono stati sorpresi più volte stranieri clandestini che ... come avvenne a Tor di Quinto nel primi anni2000.... nello Stato centraleChhattisgarh, hanno organizzato una protesta silenziosa per denunciare la mancata azione dellacontro i vandali che hanno profanato la collinaCalvario, nota ...Ragazzini assiepati sin dalle prime ore di domenica al varco di ingresso in piazza Plebiscito. Ma anche intere famiglie, arrivate da diversi comuni della Puglia, per vedere dal vivo (o quasi) le star ...“Una iniziativa protratta per anni e dal risultato difficile se non impossibile, con il SAP sempre in prima linea. Gianni Tonelli, già segretario generale ed ora parlamentare e Stefano Paoloni, attual ...