cuntrariusa : @Les_ortensias @minasettembre Ti assicuro che sarebbero stati adorabili anche con il grembiulino giallo ?? - LVita07 : @ProfCampagna Perché imporre il giallo a tutti i bambini? Perché non lasciare che ognuno decida di che colore vuole il grembiulino? - vrottn : @frecciavallone @ProfCampagna Ma l'amato prof è un comunista, lui elogia la scelta del grembiulino giallo. Le rico… - gattopardopievi : @isa_nutter @SimoPillon Ma ci pensi che qui abbiamo un senatore che investe il suo prezioso tempo nel fare un tweet… - simo_perlina : @HoaraBorselli Se non riesci a capire una cosa semplice come l'inclusività forse dovresti tornare alle elementari,… -

... ha deciso di unificare il colore del". Critiche sulla scelta della scuola pistoiese ... che in nome della gender equality si inventasse il grembiuleall'asilo. Ma non ce la facciamo ...Sulla sua pagina Instagram il senatore ha postato l'immagine dell'"incriminato"sovrastato dal simbolo di un divieto con la scritta 'Assurdo!'. E ha commentato: 'Ti pareva che non ... "Grembiulino giallo per la parità di genere". L'assurda decisione dell'asilo Un grembiule giallo per la parità di genere e per combattere gli stereotipi. Questo quanto deciso da un dirigente scolastico della scuola materna dell'istituto comprensivo Salutati-Cavalcanti di ...Niente più grembiulini rosa per le femmine e celesti per i maschi. Dall’anno prossimo i bimbi di una scuola materna di Pistoia indosseranno grembiuli di colore giallo. È quanto stabilisce una circolar ...