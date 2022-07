Francesco Totti e Ilary Blasi si separano | stasera l’annuncio con un comunicato

(Di lunedì 11 luglio 2022) “, alle 19:00,annunceranno la loro separazione con un”. Queste le indiscrezioni che stanno girando sul web da pochi minuti che sembrano essere ufficiali. La coppia che per 17 anni ha fatto innamorare tantissimi italiani, si starebbe dicendo addio. Vediamo cos’è successo. Leggi anche:torna a parlare della presunta crisi con: ‘Si fida sempre delle persone sbagliate’divorzio A dichiararlo Dagospia, “i due in modo consensuale comunicheranno al popolo italiano la decisioni di separarsi”. Già a Febbraio erano uscite le voci di un presunto ...

Pubblicità

trash_italiano : Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi in modo consensuale. - CB_Ignoranza : “Una volta ho dato del laziale ad un mio amico davanti a Francesco Totti” - paynoirwinxx : RT @trash_italiano: Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi… - Dritan___ : RT @trash_italiano: Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi… - queen_kim11 : RT @trash_italiano: Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi… -

Ancora poche ore e poi, stando a quanto riporta Dagospia,e Ilary Blasi annunceranno la separazione consensuale attraverso un comunicato stampa. Si chiude così, dopo vent'anni d'amore, diciassette di matrimonio e tre figli, uno dei rapporti ...Ilary Blasi esarebbero ad un passo dall'addio. Nelle prossime ore è atteso l'annuncio della coppia. Ilary Blasi eannunceranno questa sera la fine del loro rapporto. Lo scoop è di ...Conclusa la sua avventura al timone dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi in queste ore è tornata a far parlare di sé per via di una recente indiscrezione lanciata da Dagospia. Secondo l’informatissimo ...Le voci si sono rincorse per mesi, ma le smentite avevano messo a tacere tutto. Tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembrava che non ci fosse nessuna crisi. Ma ora Dagospia torna sulla questione ...