Formula 1: Ecclestone incriminato per frode fiscale in Gran Bretagna (Di lunedì 11 luglio 2022) Bernie Ecclestone è stato incriminato per frode fiscale in Gran Bretagna. Il motivo riguarda dei beni per quattrocento milioni di sterline detenuti all’estero e non dichiarati al fisco. A comunicarlo è stato il direttore del servizio investigativo anti-frode dell’erario e delle dogane (Hmrc). L’ex patron di Formula 1 risponderà dunque del reato di false attestazioni. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Bernieè statoperin. Il motivo riguarda dei beni per quattrocento milioni di sterline detenuti all’estero e non dichiarati al fisco. A comunicarlo è stato il direttore del servizio investigativo anti-dell’erario e delle dogane (Hmrc). L’ex patron di1 risponderà dunque del reato di false attestazioni. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #F1 | Bernie #Ecclestone incriminato per frode fiscale in Gran Bretagna - OdeonZ__ : Retromarcia Ecclestone: 'Non difendo Putin, guerra sbagliata. Mi scuso se ho offeso' - paoloigna1 : #Ecclestone con #Putin ha fatto tanti affari e non solo lui a #Londra.... - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Retromarcia Ecclestone: 'Non difendo Putin, guerra sbagliata. Mi scuso se ho offeso' - Gazzetta_it : Retromarcia Ecclestone: 'Non difendo Putin, guerra sbagliata. Mi scuso se ho offeso' -