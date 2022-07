Dl aiuti: Crippa, 'inserire inceneritore inspiegabile, testo blindato e Camere silenziate' (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Nel dl aiuti "ci sono misure importanti per sostenere famiglie e imprese, interventi utili seppur non risolutivi per frenare l'impennata delle bollette, sostegni a enti locali, il fondo per le imprese più colpite dai contraccolpi della guerra in Ucraina, misure contro il caro materiali. Qualche passo avanti che abbiamo contribuito a compiere. Ma proprio per questo, perché si tratta di un provvedimento con finalità chiare, non c'è una spiegazione razionale nel voler inserire una norma che apre al termovalorizzatore a Roma", collegandone la realizzazione "in maniera fantasiosa al Giubileo". Così il capogruppo M5S alla Camera, Davide Crippa, nelle dichiarazioni di voto al dl aiuti, che non avrà l'ok dei pentastellati. Crippa rimarca gli sforzi della sua parte politica nel ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Nel dl"ci sono misure importanti per sostenere famiglie e imprese, interventi utili seppur non risolutivi per frenare l'impennata delle bollette, sostegni a enti locali, il fondo per le imprese più colpite dai contraccolpi della guerra in Ucraina, misure contro il caro materiali. Qualche passo avanti che abbiamo contribuito a compiere. Ma proprio per questo, perché si tratta di un provvedimento con finalità chiare, non c'è una spiegazione razionale nel voleruna norma che apre al termovalorizzatore a Roma", collegandone la realizzazione "in maniera fantasiosa al Giubileo". Così il capogruppo M5S alla Camera, Davide, nelle dichiarazioni di voto al dl, che non avrà l'ok dei pentastellati.rimarca gli sforzi della sua parte politica nel ...

