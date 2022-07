Decreto Aiuti, sì della Camera: M5S non vota (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Decreto Aiuti approvato dalla Camera dei Deputati con 266 sì e 47 no. Ora il provvedimento passa all’esame del Senato. Presenti in Aula 313 deputati, non hanno partecipato al voto gli esponenti del Movimento 5 stelle. “Sul superbonus ci aspettavamo di più, occorre intervenire immediatamente, senza se e senza ma”, mentre c’è stata “mancata discussione”. “Avendo espresso il nostro sostegno al governo, esplicitato nel voto di fiducia” di giovedì scorso, “annuncio che il M5S non parteciperà alla votazione finale sul provvedimento”, le parole del capogruppo M5S Davide Crippa in Aula alla Camera nella dichiarazione di voto al dl. “Da mesi continuano incessanti gli attacchi dei media nei confronti del Superbonus. Attacchi talmente costanti e tenaci da far pensare che certi interventi abbiano ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) –approvato dalladei Deputati con 266 sì e 47 no. Ora il provvedimento passa all’esame del Senato. Presenti in Aula 313 deputati, non hanno partecipato al voto gli esponenti del Movimento 5 stelle. “Sul superbonus ci aspettavamo di più, occorre intervenire immediatamente, senza se e senza ma”, mentre c’è stata “mancata discussione”. “Avendo espresso il nostro sostegno al governo, esplicitato nel voto di fiducia” di giovedì scorso, “annuncio che il M5S non parteciperà allazione finale sul provvedimento”, le parole del capogruppo M5S Davide Crippa in Aula allanella dichiarazione di voto al dl. “Da mesi continuano incessanti gli attacchi dei media nei confronti del Superbonus. Attacchi talmente costanti e tenaci da far pensare che certi interventi abbiano ...

Agenzia_Ansa : DIRETTA | Nuova prova in Aula alla Camera con il voto finale sul Decreto Aiuti mentre resta la tensione dentro al M… - ilfoglio_it : È pronto 'un decreto, corposo nella quantità e nelle misure', dice il sottosegretario Garofoli: circa 10 mld con cu… - Open_gol : Il governo Draghi si prepara a un intervento «corposo». Aiuti per le famiglie con figli e tagli al costo della benz… - GiacomoFazio10 : RT @Enrico__Costa: Sto ascoltando in aula alla Camera l’intervento strampalato del capogruppo M5S Crippa sul decreto Aiuti. Un discorso da… - ValeryMell1 : RT @elvielly: I #5Stelle capaci solo di fare propaganda. Chiacchiere. Solo chiacchiere. Poi quando arriva il momento di aiutare i cittadini… -