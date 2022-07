Decreto Aiuti, la Camera approva ma il M5S non vota la fiducia. Berlusconi: “Ora verifica di maggioranza” (Di lunedì 11 luglio 2022) Decreto Aiuti, la Camera ha approvato ma l’astensione per protesta del Movimento 5Stele potrebbe aprire una crisi e frattura nella maggioranza. Dure sono state le reazioni degli altri partiti. Decreto Aiuti, la Camera approva ma 5Stelle non vota la fiducia Il Decreto Aiuti è stato approvata alla Camera ma il Movimento 5Stelle non ha votato per protesta. In Aula è intervenuto il capogruppo M5s Davide Crippa durante le dichiarazioni di voto: “Il nostro sostegno al governo è stato esplicitato con la fiducia”, ha sottolineato, ribandendo che “oggi per questioni puntuali, pur rilevando l’utilità di parte ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 11 luglio 2022), lahato ma l’astensione per protesta del Movimento 5Stele potrebbe aprire una crisi e frattura nella. Dure sono state le reazioni degli altri partiti., lama 5Stelle nonlaIlè statota allama il Movimento 5Stelle non hato per protesta. In Aula è intervenuto il capogruppo M5s Davide Crippa durante le dichiarazioni di voto: “Il nostro sostegno al governo è stato esplicitato con la”, ha sottolineato, ribandendo che “oggi per questioni puntuali, pur rilevando l’utilità di parte ...

Pubblicità

petergomezblog : Decreto Aiuti, la Camera approva. Il M5s non partecipa al voto: “Sul Superbonus ci aspettavamo di più, inspiegabile… - ilfoglio_it : È pronto 'un decreto, corposo nella quantità e nelle misure', dice il sottosegretario Garofoli: circa 10 mld con cu… - Open_gol : Il governo Draghi si prepara a un intervento «corposo». Aiuti per le famiglie con figli e tagli al costo della benz… - _MaxFree_ : RT @giovannidicaro: Il #M5S non voterà un “decreto aiuti” che aiuta solo le grandi imprese delle armi e svantaggia le piccole e medie impre… - luce_lucialenzi : RT @giovannidicaro: Il #M5S non voterà un “decreto aiuti” che aiuta solo le grandi imprese delle armi e svantaggia le piccole e medie impre… -