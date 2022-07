Crisanti va contro Speranza e non ha paura di Omicron: più protetti in autunno (Di lunedì 11 luglio 2022) Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova, è tra gli ospiti della puntata dell'11 luglio di Zona Bianca, il talk show di Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi che porta avanti una trasmissione interamente dedicata al Covid. Il virologo non è preoccupato dei tanti contagi degli ultimi giorni dopo che è emersa una nuova variante del virus: “Il fatto che il virus in questo momento si trasmetta tra i giovani e che in qualche modo li immunizzi naturalmente è un fatto non negativo, queste persone saranno immunizzate e più protette verso ottobre-novembre. Rimane il problema della tutela dei fragili. I 126 morti di cui avete parlato sono vaccinati fragili per la maggior parte. Nonostante abbiano fatto il vaccino, per le condizioni in cui versano, non hanno montato una risposta immune-protettiva. Questa è la vera risposta che ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) Andrea, professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova, è tra gli ospiti della puntata dell'11 luglio di Zona Bianca, il talk show di Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi che porta avanti una trasmissione interamente dedicata al Covid. Il virologo non è preoccupato dei tanti contagi degli ultimi giorni dopo che è emersa una nuova variante del virus: “Il fatto che il virus in questo momento si trasmetta tra i giovani e che in qualche modo li immunizzi naturalmente è un fatto non negativo, queste persone saranno immunizzate e più protette verso ottobre-novembre. Rimane il problema della tutela dei fragili. I 126 morti di cui avete parlato sono vaccinati fragili per la maggior parte. Nonostante abbiano fatto il vaccino, per le condizioni in cui versano, non hanno montato una risposta immune-va. Questa è la vera risposta che ...

