Covid, si parte con la quarta dose per over 60 e l’aumento dei contagi si dimezza (Di lunedì 11 luglio 2022) Covid, quarta dose: il Ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato che si proseguirà con la campagna vaccinale per i cittadini over 60. Nei prossimi giorni, le Regioni dovranno organizzarsi con i vari hub vaccinali. Covid, si parte con la quarta dose per over 60 La Commissione tecnico scientifica e l’Agenzia italiana del farmaco si sono riunite per dare il definitivo avvio alla quarta dose per over 60 in Italia. Anche il Ministro della Salute Speranza ha dato la notizia: “Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni”. Dunque, al via la campagna vaccinale per la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 11 luglio 2022): il Ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato che si proseguirà con la campagna vaccinale per i cittadini60. Nei prossimi giorni, le Regioni dovranno organizzarsi con i vari hub vaccinali., sicon laper60 La Commissione tecnico scientifica e l’Agenzia italiana del farmaco si sono riunite per dare il definitivo avvio allaper60 in Italia. Anche il Ministro della Salute Speranza ha dato la notizia: “Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione dellaanche alle persone sopra i 60 anni”. Dunque, al via la campagna vaccinale per la ...

