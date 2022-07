"Che danno la sfilata" e Dior chiede risarcimento a Valentino (Di lunedì 11 luglio 2022) AGI - Strascichi velenosi della sfilata di Valentino sulla Scalinata di Piazza di Spagna, a Roma. A sentire Diet Prada, Dior ha chiesto 100mila euro di danni alla maison perchè sostiene che l'evento abbia impedito il traffico pedonale dinanzi al suo negozio, che è su Piazza di Spagna a poche decine di metri dalla Fontana della Barcaccia. Proprio di fronte ai gradini della scalinata si affaccia infatti la boutique a Roma di Dior, una dei suoi quasi 200 punti vendita in tutto il mondo. "Ora il marchio sostiene che la presenza di Valentino abbia impedito ai propri clienti l'accesso al negozio. Secondo la rivista WWD, hanno mandato una lettera a Valentino chiedendo un risarcimento per un importo di 100.000 euro, pagabile in due settimane, prima di ... Leggi su agi (Di lunedì 11 luglio 2022) AGI - Strascichi velenosi delladisulla Scalinata di Piazza di Spagna, a Roma. A sentire Diet Prada,ha chiesto 100mila euro di danni alla maison perchè sostiene che l'evento abbia impedito il traffico pedonale dinanzi al suo negozio, che è su Piazza di Spagna a poche decine di metri dalla Fontana della Barcaccia. Proprio di fronte ai gradini della scalinata si affaccia infatti la boutique a Roma di, una dei suoi quasi 200 punti vendita in tutto il mondo. "Ora il marchio sostiene che la presenza diabbia impedito ai propri clienti l'accesso al negozio. Secondo la rivista WWD, hanno mandato una lettera ando unper un importo di 100.000 euro, pagabile in due settimane, prima di ...

