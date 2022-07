Calcio donne: presidente Parma Krause, crediamo nel suo sviluppo (Di lunedì 11 luglio 2022) "Il Calcio femminile è considerato diversamente da quello maschile, qui in Italia: ecco perché faccio appello al vostro sostegno, parlando e dando visibilità al Calcio femminile, per creare maggiore ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) "Ilfemminile è considerato diversamente da quello maschile, qui in Italia: ecco perché faccio appello al vostro sostegno, parlando e dando visibilità alfemminile, per creare maggiore ...

Pubblicità

RaiUno : L'incredibile storia del nostro calcio femminile, iniziata più di un secolo fa. Il documentario '#AzzurroShocking,… - AzzurreFIGC : ?????????????? ????????????????, ???????? ???? ?????????? ???? ???????? ?????????????? ???? ???????????? ?? #RAI con le #Azzurre: la docuserie in onda il 9 luglio… - assocalciatori : ???? “Azzurro shocking”, come le donne si sono riprese il calcio. ?? Un documentario RAI in prima visione assoluta su… - ShootinStarRike : RT @BrownBurger: Siete ridicoli. È logico che lo sport è diverso. È logico che non è un calcio come quello maschile. Questo perché le tess… - ShootinStarRike : RT @BrownBurger: Avete spaccato la minchia con sta storia del calcio femminile. Avete una mascolinità così limitata che temete che delle do… -