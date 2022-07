Benzina e diesel oggi, ancora in calo i prezzi (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Scendono ancora oggi, lunedì 11 luglio, i prezzi di Benzina e diesel. Sale ancora invece il metano. Il prezzo medio nazionale del gasolio in self service scende sotto quota 2 euro/litro per la prima volta dal 15 giugno. Mercati petroliferi internazionali sempre molto tesi, tra la prospettiva di una recessione globale (spinta ribassista) e i colli di bottiglia della raffinazione che prefigurano una scarsità di prodotti (spinta rialzista). Brent a 105 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Scendono, lunedì 11 luglio, idi. Saleinvece il metano. Il prezzo medio nazionale del gasolio in self service scende sotto quota 2 euro/litro per la prima volta dal 15 giugno. Mercati petroliferi internazionali sempre molto tesi, tra la prospettiva di una recessione globale (spinta ribassista) e i colli di bottiglia della raffinazione che prefigurano una scarsità di prodotti (spinta rialzista). Brent a 105 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati die gasolio. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero ...

Pubblicità

TV7Benevento : Benzina e diesel oggi, ancora in calo i prezzi - - italiaserait : Benzina e diesel oggi, ancora in calo i prezzi - LocalPage3 : Benzina e diesel oggi, ancora in calo i prezzi - fisco24_info : Benzina e diesel oggi, ancora in calo i prezzi: (Adnkronos) - Sale metano - ANSA_Motori : Benzina: prezzi in calo, al self diesel scende sotto 2 euro #ANSAmotori -