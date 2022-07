Allo spezzino Manuel Apice il premio Bindi 2022 - Cronaca - lanazione.it

(Di lunedì 11 luglio 2022) Va alla Spezia il. Ad aggiudicarsi la targa del concorso per giovani cantautori è stato il 27enne. La giuria, guidata da Mario Luzzato Fegiz e da Ernesto Bassignano, lo ...

Apice vince l'edizione 2022 del Premio Bindi; miglior autore ad Ashes; miglior arrangiamento a Nudda. A Nada e a Claudio Cecchetto il Premio Bindi alla Carriera ...