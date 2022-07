Serie A: Paul Pogba è già a Torino per completare una grande Juventus (Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-08 18:44:52 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Paul Pogba è già a Torino per chiudere il suo acquisto alla Juventus. Il centrocampista francese arriva nel capoluogo piemontese con l’aspirazione di recuperare la sua versione migliore. Pogba è già a sua voltaINSTAGRAM La stella francese si è trasferita a Manchester nell’estate del 2016, in cambio di 105 milioni di euro, dopo essersi distinto nella sua prima tappa in Italia. Durante il suo tour nelle isole britanniche, il francese è sempre stato in discussione per il suo livello, non essendo diventato la star che avrebbe guidato lo United, come inizialmente previsto. Nella sua prima stagione allo United, Pogba ha vinto l’Europa League. Sotto la direzione di Mourinho, il francese ha dato una delle sue migliori ... Leggi su justcalcio (Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-08 18:44:52 Giorni caldissimi per il calcio italiano!è già aper chiudere il suo acquisto alla. Il centrocampista francese arriva nel capoluogo piemontese con l’aspirazione di recuperare la sua versione migliore.è già a sua voltaINSTAGRAM La stella francese si è trasferita a Manchester nell’estate del 2016, in cambio di 105 milioni di euro, dopo essersi distinto nella sua prima tappa in Italia. Durante il suo tour nelle isole britanniche, il francese è sempre stato in discussione per il suo livello, non essendo diventato la star che avrebbe guidato lo United, come inizialmente previsto. Nella sua prima stagione allo United,ha vinto l’Europa League. Sotto la direzione di Mourinho, il francese ha dato una delle sue migliori ...

Pubblicità

OptaPaolo : 28 - Paul #Pogba è il terzo giocatore francese ad avere realizzato più gol con la Juventus in Serie A (dopo Trezegu… - Armega1967 : @PaulLamanski Si, Paul, ma qua stiamo parlando di macchine serie, mica la Trabant che ti ha lasciato in eredità tuo… - benderdifender : RT @macsismo: @_AndreaDV9 se non si rompe, Paul miglior centrocampista in Serie A - miciomui : @vuaelle @visionaria_io @Luana_m89 Sì però guarda caso nelle serie TV di successo non c'è mica Toni Dallara o Paul… - rakyhARTness : #TruthBeTold La spettacolare Octavia Spencer è una postcaster, Puppy Parnell, che cerca di fare luce su un omicidi… -