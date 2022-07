Sebastian Vettel: multa da capogiro in Austria (Di domenica 10 luglio 2022) In Austria Sebastian Vettel non brilla nella Sprint Race, e si becca pure una multa monstre di 25 mila Euro! Motivo? Secondo la FIA, ha violato il codice di comportamento dei piloti. Tuttavia la Federazione, nella sua infinita saggezza, ha deciso di sospendere la pena. Seb non deve pagare il multone, a meno che non sia recidivo. Sprint Race Gp Austria: tra i due litiganti Verstappen gode Sebastian Vettel: perché si è preso la maxi multa? Il fatto risale a venerdì, quando la FIA ha convocato la riunione con i piloti per discutere delle procedure e delle applicazioni del regolamento. Il quattro volte iridato è rimasto infastidito da certe decisioni, ed ha lasciato la riunione in anticipo. Ciò non è consentito dal codice di comportamento, tanto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 10 luglio 2022) Innon brilla nella Sprint Race, e si becca pure unamonstre di 25 mila Euro! Motivo? Secondo la FIA, ha violato il codice di comportamento dei piloti. Tuttavia la Federazione, nella sua infinita saggezza, ha deciso di sospendere la pena. Seb non deve pagare il multone, a meno che non sia recidivo. Sprint Race Gp: tra i due litiganti Verstappen gode: perché si è preso la maxi? Il fatto risale a venerdì, quando la FIA ha convocato la riunione con i piloti per discutere delle procedure e delle applicazioni del regolamento. Il quattro volte iridato è rimasto infastidito da certe decisioni, ed ha lasciato la riunione in anticipo. Ciò non è consentito dal codice di comportamento, tanto ...

