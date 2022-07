Preferisce andare via: un altro calciatore del Napoli ha chiesto la cessione (ESCLUSIVA) (Di domenica 10 luglio 2022) “Chi vuole andar via dovrà portare offerte convincenti e in linea con il valore da noi richiesto“. Così Cristiano Giuntoli, nella conferenza stampa di inizio ritiro di Dimaro, ha tenuto a chiarire quale sia la posizione del Napoli nei confronti di quei calciatori intenzionati a cambiare aria. Nelle scorse settimane era stato Politano, attraverso le parole del suo agente, a manifestare l’intenzioni di cambiare squadra. Il dualismo con Lozano e soprattutto un rapporto non più idilliaco con Spalletti, hanno spinto l’esterno a chiedere la cessione, anche se il Valencia per ora non ha presentato offerte concrete. Eppure Politano non è il solo calciatore della rosa del Napoli che gradirebbe iniziare una nuova avventura professionale. Infatti, secondo quanto raccolto dalle redazione di ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 10 luglio 2022) “Chi vuole andar via dovrà portare offerte convincenti e in linea con il valore da noi ri“. Così Cristiano Giuntoli, nella conferenza stampa di inizio ritiro di Dimaro, ha tenuto a chiarire quale sia la posizione delnei confronti di quei calciatori intenzionati a cambiare aria. Nelle scorse settimane era stato Politano, attraverso le parole del suo agente, a manifestare l’intenzioni di cambiare squadra. Il dualismo con Lozano e soprattutto un rapporto non più idilliaco con Spalletti, hanno spinto l’esterno a chiedere la, anche se il Valencia per ora non ha presentato offerte concrete. Eppure Politano non è il solodella rosa delche gradirebbe iniziare una nuova avventura professionale. Infatti, secondo quanto raccolto dalle redazione di ...

Pubblicità

LennyBusker3 : @JediPerLItalia Le Gocciole al caramello le ho viste ieri per la prima volta alla Pam Mi fai sapere se devo anda… - _owldiva_ : -- lasciarsi andare di base ai sentimenti, ai quali non è affatto abituato, tende ad allontanarsi, chiudersi e pref… - Grandebuio00 : Quello che intendevo col tweet di prima La vicenda CdK sta ricordando sempre di più un vlasic-bis, con il giocatore… - CariaPinuccia : RT @GioChirilly: Ma c'è ancora qualcuno che dopo tre dosi e lo schifo che è venuto fuori preferisce fare la #quartadose perché così può and… - antirusso84 : @lelitos008 @Frank_Fadeout @LeonettiFrank Quindi rimane a Napoli.. Lui non ha altre opzioni non siete nessuno, siet… -