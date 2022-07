Matarrese: "non ho buoni rapporti con De Laurentiis, so che gli do fastidio" (Di domenica 10 luglio 2022) ... Antonio Matarrese Antonio Matarrese non ha parlato solo di Mundial nell'intervista alla Gazzetta , anche di De Laurentiis e del calcio italiano Qual è il problema oggi? E De Laurentiis? Agnelli? Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 luglio 2022) ... AntonioAntonionon ha parlato solo di Mundial nell'intervista alla Gazzetta , anche di Dee del calcio italiano Qual è il problema oggi? E De? Agnelli?

Pubblicità

napolista : Matarrese: «non ho buoni rapporti con De Laurentiis, so che gli do fastidio» Alla Gazzetta: «In assemblea urlava:… - RobertoRenga : RT @napolista: Matarrese: «“Li prenderei a calci in culo”. Quella mia frase scosse la Nazionale dell’82» Alla Gazzetta: «Un po’ di vittori… - napolista : Matarrese: «“Li prenderei a calci in culo”. Quella mia frase scosse la Nazionale dell’82» Alla Gazzetta: «Un po’ d… - StatusSymbol2 : RT @gippu1: 27) I dirigenti saltano festosamente sul carro dei vincitori. Ecco a voi Don Tonino Matarrese, che non più tardi di 20 giorni p… - Fletcher_Lynd : RT @gippu1: 27) I dirigenti saltano festosamente sul carro dei vincitori. Ecco a voi Don Tonino Matarrese, che non più tardi di 20 giorni p… -