Corriere : Marmolada, il racconto della sopravvissuta Alessandra: «Tommaso mi ha fatto da scudo, poi ho visto solo il suo casc… - leggoit : #marmolada, Alessandra sopravvissuta al disastro ma ha perso il suo compagno: «Mi ha fatto da scudo» - IzzoEdo : RT @LaStampa: Marmolada, la dedica di Alessandra al compagno Tommaso: “Se sono viva è grazie a te” - infoitinterno : Marmolada, Alessandra e la dedica al compagno morto nella valanga: «Ora ricordo, se sono viva è grazie a te - LaStampa : Marmolada, la dedica di Alessandra al compagno Tommaso: “Se sono viva è grazie a te” -

Sono undici le vittime accertate della tragedia delladello scorso 3 luglio: sotto la massa di ghiaccio e pietre che ha travolto le cordate, ... tra di loro ancheDe Camilli, ...si è salvata, ora all'ospedale Santa Chiara di Trento. Non è in pericolo di vita. Cosa ... Lala conosceva bene, in media ci andava ogni tre settimane. Ma domenica l'impoderabile ...Marmolada, l'audio della sopravvissuta: «Mi ha urlato “via da qui” e mi ha buttata a terra. Tommaso mi ha salvata» Il racconto di Alessandra de Camilli, salva dopo il crollo, a Tva di Vicenza. Il suo ...Mancavano circa venti minuti prima i due arrivassero al rifugio per pranzare ma la loro vita è stata travolta dalla valanga della Marmolada. Alessandra De Camilli, 51 anni, architetto di Schio, in pro ...