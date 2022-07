LIVE F1 | GP Austria 2022 in DIRETTA | MAGICO LECLERC | SORPASSO SU VERSTAPPEN!

Leggi su oasport

14° giro/71 COLPO DI SCENA! Pit-stop per Max13° giro/71 Attenzione, altro track limit warning per. Ricordiamo che al quarto si prendono 5? di penalità! 13° giro/71 Non molla Verstappen e prova a sua volta a sfruttare il DRS. 13° giro/71 Meravigliosodi. Ha preso la scia di Verstappen e lo ha infilato con una staccata millimetrica all'interno! 12° giro/71 PASSAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!DA MANUALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! IMMENSO LECLEEEEEEEEEEERCCC!! 11° giro/71 Frenata al limite per, che blocca le gomme. Deve stare calmo, si è preso un track limiti warning, prima ammonizione. 11° giro/71 Sainz sta andando a riprendere Verstappen e! 10° ...