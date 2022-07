Lazio batte Auronzo 21-0 in amichevole: esordi per Casale e Marcos Antonio (Di domenica 10 luglio 2022) La Lazio ha schiantato 21-0 l’Auronzo nella prima amichevole stagionale: esordio per Casale e Marcos Antonio La Lazio ha schiantato l’Auronzo nella prima amichevole stagionale. Finisce 21-0 per gli uomini di Sarri (9-0 il primo tempo) che concludono così al meglio la prima settimana di ritiro. Di seguito il tabellino del match: Lazio – Auronzo 21-0 (4?, 31? Basic, 5?, 8? Luis Alberto, 6?, 12? Cancellieri, 16? aut. Pais, 27?, 41? Pedro, 49?, 58?, 63?, 64? Felipe Anderson, 55?, 78? Romero, 69?, 84? Raul Moro, 74?, 88? Akpa-Akpro, 76?, 85? Kiyine). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) Laha schiantato 21-0 l’nella primastagionale:o perLaha schiantato l’nella primastagionale. Finisce 21-0 per gli uomini di Sarri (9-0 il primo tempo) che concludono così al meglio la prima settimana di ritiro. Di seguito il tabellino del match:21-0 (4?, 31? Basic, 5?, 8? Luis Alberto, 6?, 12? Cancellieri, 16? aut. Pais, 27?, 41? Pedro, 49?, 58?, 63?, 64? Felipe Anderson, 55?, 78? Romero, 69?, 84? Raul Moro, 74?, 88? Akpa-Akpro, 76?, 85? Kiyine). L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lazio batte Auronzo 21 - 0 in amichevole: esordi per Casale e Marcos Antonio La Lazio ha schiantato 21 - 0 l'Auronzo nella prima amichevole stagionale: esordio per Casale e Marcos Antonio La Lazio ha schiantato l'Auronzo nella prima amichevole stagionale. Finisce 21 - 0 per gli uomini di Sarri (9 - 0 il primo tempo) che concludono così al meglio la prima settimana di ritiro. Di seguito il ... Calcio, tabellino e marcatori Lazio - Auronzo 21 - 0 La Lazio batte 21 - 0 l' Auronzo , ad Auronzo di Cadore. Per i romani si è trattato del primo test stagionale 2022/23, a cui seguiranno altri match nei prossimi giorni di ritiro. Ottima prova per ...