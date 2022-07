Pubblicità

"I soccorritori hanno stabilito un contatto con tre persone rimastele macerie. Forse ci sono altre 24 personele mura distrutte, tra cui un bambino di nove anni", ha detto Tymoshenko. . ......in queste orele macerie dell'edificio. Sono circa 592.000 i cittadini ucraini - intanto - che non hanno accesso all'energia elettrica. Lo ha comunicato il Ministero dell'Energia di- come ... Ucraina ultime notizie. Kiev: sotto macerie Chasiv Yar 27 civili, anche un bambino ROMA, 10 LUG - Ci sono ancora 27 persone sotto le macerie di un edificio residenziale colpito oggi da un missile Uragan nella cittadina di Chasiv Yar, nella regione di Donetsk dell'Ucraina orientale, ...Continuano i bombardamenti russi nella regione del Donetsk. A Chasiv Yar due missili contro un edificio residenziale: morti 15 civili ...