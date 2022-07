Gli architetti irpini si uniscono al dibattito su Superbonus e Rigenerazione Urbana

(Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – La settimana appena trascorsa è stata interessata da due importanti avvenimenti per la filiera dell’edilizia, il futuro dei bonus edilizi e la proposta di istituire una legge regionale in materia di semplificazione edilizia e. Per il primo si è trattato del confronto organizzato dalla Consulta dell’Edilizia Irpina con la partecipazione dei parlamentari eletti in questa provincia: Cosimo Sibilia, Catello Vitello e Michele Gubitosa, svoltosi presso la sede provinciale del Collegio dei Geometri, per dibattere sulla proposta di promuovere una legge strutturale che consenta effettivamente di progettare e realizzare interventi antisismici ed energetici. Appare chiaro che la progettazione ed esecuzione degli interventi migliorativi hanno bisogno di un tempo che consenta una progettazione prima ed un ...

SatiroDanzantes : @genovef67692405 a me gli architetti! - inpuntadicaos : RT @blunoneuncolore: IL POETO E IL SUO FLÖRTARE FALLIMENTARE (parte 2) ovvero MA A COSA PENSANO GLI ARCHITETTI STRADALI QUANDO LAVORANO? AL… - Bear92_29 : @MarkooBu Azz... Ma allora gli architetti sono boni ?? - CHPRESS21 : Ogni idea diventa realtà DiEffe Falegnameria, con gli architetti e artigiani del restauro - astralkorper : @stefanoscorpio @Kdc1987Kdc @Desacatada77 @paola_BJJBJ @val_rhcp È come dice Meli! Secondo gli architetti e chi ne… -

Ordine degli Architetti di Milano

...interventi di esponenti politici e di qualche sindacato, l'affondo del Garante per l'Infanzia: non sono stati certamente loro i costruttori di eventuali congiure edi una messa in ...'Per noi- afferma la vicepresidente Marta Ciafaloni - è inevitabile porsi domande in ... Notiamo, purtroppo, quanto sia 'lieve e naturale' peroperatori che stanno attuando... Architettura e Memoria: inizia la ricerca sulle discriminazioni contro gli architetti ebrei | Ordine degli Architetti GENOVA - Risalgo con la funicolare la collina di Vesima per raggiungere lo studio di Renzo Piano, padre dell’architettura contemporanea. Quante volte ho preso questo curioso mezzo di risalita Tante.L’uomo e più precisamente gli uomini nel tempo e nel sistema di scansione quale è il passato, il presente e L'articolo ...