GfVip, Alfonso Signorini in difficoltà: concorrenti e squalifiche, cosa cambia adesso (Di domenica 10 luglio 2022) Novità in arrivo nella prossima edizione del GfVip, in onda su Canale 5 a partire da settembre. Tra i cambiamenti, però, non è incluso affatto quello del conduttore. Al timone del reality, per il quarto anno consecutivo, continuerà a esserci Alfonso Signorini, direttore della rivista Chi. Intanto sarebbe quasi completo il cast. I concorrenti e futuri inquilini della casa più spiata d'Italia dovranno essere in grado di intrattenere il pubblico e di farsi apprezzare. Questa è la prima grande sfida del programma. Altra sfida sarà quella di trovare un equilibrio sulle eventuali squalifiche e sulle punizioni da infliggere a chi non rispetta le regole all'interno della casa. In molti non hanno potuto fare a meno di notare che nelle prime due edizioni guidate dal giornalista c'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Novità in arrivo nella prossima edizione del, in onda su Canale 5 a partire da settembre. Tra imenti, però, non è incluso affatto quello del conduttore. Al timone del reality, per il quarto anno consecutivo, continuerà a esserci, direttore della rivista Chi. Intanto sarebbe quasi completo il cast. Ie futuri inquilini della casa più spiata d'Italia dovranno essere in grado di intrattenere il pubblico e di farsi apprezzare. Questa è la prima grande sfida del programma. Altra sfida sarà quella di trovare un equilibrio sulle eventualie sulle punizioni da infliggere a chi non rispetta le regole all'interno della casa. In molti non hanno potuto fare a meno di notare che nelle prime due edizioni guidate dal giornalista c'è ...

Pubblicità

Clara_1309_ : Mentre mangiavo l’anguria ho detto dal nulla “rosso sputa l’osso”. Alfonso lo so che sei entrato dentro di me #gfvip - adoroiltrashh : Alfonso ascolta a me Rita e Gaia concorrente unico gfvip 7 - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: Al #GrandeFratello entra Karima #Moual, la moglie del deputato del #Pd #amendola #tv #mediaset #gfvip #9luglio #iltempoquotid… - Debina87 : RT @aidalaverdadera: Carmen di Pietro gira con un paio di infradito e carta igienica nello zainetto mio dio Alfonso tu devi trovare un post… - tempoweb : Al #GrandeFratello entra Karima #Moual, la moglie del deputato del #Pd #amendola #tv #mediaset #gfvip #9luglio… -