F1 Gp Austria: la Ferrari di Sainz va a fuoco, paura in pista in pista - Sport - Formula1 - quotidiano.net (Di domenica 10 luglio 2022) La Ferrari di Carlos Sainz a fuoco Spielberg, 10 luglio 2022 - paura per Carlos Sainz durante il Gp d'Austria di Formula 1 , vinto dal compagno di squadra Charles Leclerc. Il motore della sua Ferrari ... Leggi su quotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Ladi CarlosSpielberg, 10 luglio 2022 -per Carlosdurante il Gp d'di Formula 1 , vinto dal compagno di squadra Charles Leclerc. Il motore della sua...

Pubblicità

CB_Ignoranza : In casa della Red Bull, davanti a migliaia di tifosi orange di Verstappen, Charles Leclerc vince il gran premio d’A… - SkySportF1 : ?????? IL PREDESTINATO VINCEEEEEEE? ?? Trionfo Ferrari 19 anni dopo Schumi in Austria I risultati ?… - SkySportF1 : ???? In fiamme la Ferrari di Sainz ? Lo spagnolo sta bene LIVE ? - SabriDogati : RT @CB_Ignoranza: In casa della Red Bull, davanti a migliaia di tifosi orange di Verstappen, Charles Leclerc vince il gran premio d’Austria… - infoitsport : F1 Gp Austria: la Ferrari di Sainz va a fuoco, paura in pista in pista -