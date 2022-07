Esterno notte | la mia delusione per il “Moro” di Bellocchio | appiattito sulla falsa verità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 luglio 2022) La forza simbolica della prima parte del “” diviene mortificata dal sequel, tutto, diremmo striscianteraccontata dal Memoriale Morucci. Mentre un pezzo di società è fortemente impegnato nella ricostruzione della memoria storica del nostro Paese, il mondo della cultura con alcuni suoi altissimi esponenti va da una altra parte. Se il ‘caso’ appare come una sorta di labirinto inestricabile in realtà molti aspetti li abbiamo compresi bene. In particolare, sappiamo che tutta laufficiale – avete presente? sparatoria, fuga in auto verso via Montalcini, l’angusta prigione, lo sparo nel garage e così via – è una finzione elaborata in una operazione dei servizi segreti, sponsorizzata da Francesco ...