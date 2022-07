Dramma in spiaggia, affogano padre e bimbo di 8 anni. L’altro figlio di 13 in codice rosso (Di domenica 10 luglio 2022) Tragedia a Fano, affogano padre di 44 anni e figlio di 8. In ospedale L’altro figlio 13enne. La tragedia nella mattinata di ieri, sabato 9 luglio, intorno alle 8. Causa della tragedia il forte vento e le cattive condizioni del mare. Davide Zandri e i suoi due figli avevano deciso di fare il bagno nonostante la bandiera rossa issata dai bagnini a causa delle condizioni del mare. Probabilmente a causa di una fortissima onda di risacca i tre sono stati trascinati verso la scogliera frangiflutti. La corrente sarebbe stata tanto forte da impedire ai 3 di riuscire a tornare a riva. È stata la mamma a dare l’allarme. I primi soccorsi sono stati prestati da gestori di stabilimento e bagnini. Quando sono stati raggiunti dai soccorritori, il ragazzino più grande è stato subito aiutato con il ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 10 luglio 2022) Tragedia a Fano,di 44di 8. In ospedale13enne. La tragedia nella mattinata di ieri, sabato 9 luglio, intorno alle 8. Causa della tragedia il forte vento e le cattive condizioni del mare. Davide Zandri e i suoi due figli avevano deciso di fare il bagno nonostante la bandiera rossa issata dai bagnini a causa delle condizioni del mare. Probabilmente a causa di una fortissima onda di risacca i tre sono stati trascinati verso la scogliera frangiflutti. La corrente sarebbe stata tanto forte da impedire ai 3 di riuscire a tornare a riva. È stata la mamma a dare l’allarme. I primi soccorsi sono stati prestati da gestori di stabilimento e bagnini. Quando sono stati raggiunti dai soccorritori, il ragazzino più grande è stato subito aiutato con il ...

