Dimaro - Secondo giorno di allenamenti per il Napoli (Di domenica 10 luglio 2022) Seduta mattutina per il Napoli nel ritiro di Dimaro, gli azzurri hanno svolto una seduta dedicata principalmente al lavoro atletico. Non si è allenato Mathias Olivera in gruppo, ma ha svolto lavoro personalizzato e palestra. Per oggi pomeriggio è prevista un altra seduta alle 17:30 circa. In serata è previsto l'arrivo di ben quattro calciatori azzurri in trentino, si tratta di Anguissa, Lobotka, Rrahmani ed Ounas. Khvicha Kvaratskhelia sta entusiasmando i tifosi azzurri presenti in massa alla sessione mattutina, nel corso di una partitella, l'attaccante Georgiano si è esibito in una spettacolare rovesciata che ha scatenato il pubblico.

