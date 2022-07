Dalla guerra al default (Di domenica 10 luglio 2022) Nel 1948 Ceylon – come un tempo era chiamato lo Sri Lanka – ottiene la piena indipendenza della Gran Bretagna che ha lasciato in eredità grandi piantagioni di tè e L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 10 luglio 2022) Nel 1948 Ceylon – come un tempo era chiamato lo Sri Lanka – ottiene la piena indipendenza della Gran Bretagna che ha lasciato in eredità grandi piantagioni di tè e L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

RaiTre : 'L'inflazione va subito arginata. Non dipende dalla guerra' @pbersani #Filorosso con @giorgiozanchini e… - vaticannews_it : Il numero delle persone colpite dalla #fame è raddoppiato negli ultimi 2 anni. In totale sono 276 milioni. La guerr… - RaiNews : Phan Thi Kim Phuc, l'ex ragazza della famosa foto dell'attacco al Napalm in Vietnam del 1972, ha accompagnato 240 r… - EleEsse77 : RT @fdragoni: 15 milioni di persone vivono negli oblast ora controllati dalla #Russia e fanno il 50% del PIL in #Ucraina. Se #Mosca conqu… - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: L'importanza di #Odessa. Sui territori di 4 oblast sud orientali controllati dalla #Russia o esposti agli attacchi (Done… -