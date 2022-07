Chiude la banca a Postiglione e i cittadini scrivono a Mattarella (Di domenica 10 luglio 2022) di Monica De Santis Si sono rivolti direttamente al Presidente della Repubblica Mattarella, i clienti della banca di Credito Cooperativo “Campania Centro” Cassa Rurale ed Artigiana, della filiale di Postiglione. Con una lettera inviata al Capo dello Stato i componenti del Comitato spontaneo “No alla chiusura della banca” chiedo un intervento affinchè la filiale aperta da oltre 40 anni non smetta di essere attiva così come annunciato nelle scorse settimane… “Rimarranno attivi esclusivamente il Bancomat e lo sportello di Tesoreria aperto nei giorni martedì e venerdì dalle ore 08.25 alle 13:25. Questo comporterà di fatto la chiusura della banca, considerato che non potranno più essere ritirate le pensioni, gli stipendi, effettuare bonifici, pagare le bollette ecc. La decisione della ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 10 luglio 2022) di Monica De Santis Si sono rivolti direttamente al Presidente della Repubblica, i clienti delladi Credito Cooperativo “Campania Centro” Cassa Rurale ed Artigiana, della filiale di. Con una lettera inviata al Capo dello Stato i componenti del Comitato spontaneo “No alla chiusura della” chiedo un intervento affinchè la filiale aperta da oltre 40 anni non smetta di essere attiva così come annunciato nelle scorse settimane… “Rimarranno attivi esclusivamente il Bancomat e lo sportello di Tesoreria aperto nei giorni martedì e venerdì dalle ore 08.25 alle 13:25. Questo comporterà di fatto la chiusura della, considerato che non potranno più essere ritirate le pensioni, gli stipendi, effettuare bonifici, pagare le bollette ecc. La decisione della ...

