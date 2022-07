Chiara Ferragni, brutta disavventura in mare mentre è con gli amici (Di domenica 10 luglio 2022) : cosa è successo alla famosa influencer durante la vacanza in Grecia Tra un impegno lavorativo e l’altro, Chiara Ferragni si è concessa qualche giorno di relax in Grecia, in compagnia di amici. Una vacanza durante la quale, però, non sono mancati gli imprevisti. Come L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 10 luglio 2022) : cosa è successo alla famosa influencer durante la vacanza in Grecia Tra un impegno lavorativo e l’altro,si è concessa qualche giorno di relax in Grecia, in compagnia di. Una vacanza durante la quale, però, non sono mancati gli imprevisti. Come L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

quellicheami : @TheFashionCourt Mi piacerebbe indossata a chiara ferragni penso sarebbe meglio anche come musa di Chanel #chanel… - infoitcultura : Chiara Ferragni, topless in vacanza: fan in visibilio - yn97i : chiara ferragni la mia donna la amo - Sapiente_mente : 27.500.000 followers di #stocazzo L'eleganza di Chiara #Ferragni - adorjniall : l'ultima storia ig di chiara ferragni io crepata a terra -