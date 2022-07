Atp Bastad 2022 | programma e orari lunedì 11 luglio con Fognini e Musetti

(Di domenica 10 luglio 2022) Sono due gli italiani impegnati11sulla terra rossa dell’Atp di. Ildel campo centrale verrà aperto alle 11 da Fabio, a caccia di un posto nel tabellone principale contro lo svizzero Huesler nel turno decisivo delle qualificazioni. In chiusura, invece, sarà la volta di Lorenzo, nel draw grazie a una wild card, opposto al serbo Djere. Nel mezzo, il padrone di casa Elias Ymer contro Altmaier, oltre al campione Slam Stan Wawrinka al difficile incrocio contro Carreno Busta. Di seguito l’ordine di gioco con gliitaliani. CENTRE COURT Dalle 11.00,vs Huesler (qualificazioni) Non prima delle 13.00, E. Ymer vs Altmaier A seguire, Wawrinka vs Carreno Busta A seguire, ...

Esordio vincente per Fabio Fognini nelle qualificazioni dell'250 di2022 , dove l'azzurro è la prima testa di serie. Il tennista ligure si è imposto con un doppio 6 - 4 sulla wild card di casa Karl Friberg nonostante un match che ha visto un ...- Musetti e Sonego al via. Torna in campo Rublev I maggiori indiziati per ottenere l'accesso alla semifinale della parte alta del tabellone saranno Pablo Carreno Busta e Diego Schwartzman .A volte capitano alcune situazioni quantomeno particolari nel tennis professionistico, sia al maschile al femminile. Può succedere che giocatori o giocatrici non si iscrivano nei tempi previsti da ATP ...Vittoria in due set per Fabio Fognini nel primo turno di qualificazioni dell'Atp di Bastad 2022. Domani si giocherà un posto nel main draw.