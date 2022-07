Agguato all' ex sindaco che lottava contro la mafia | bastonate da due ragazzi

Leggi su iltempo

(Di domenica 10 luglio 2022) Un'aggressione violenta, in piena notte, è quella di cui è stato vittima Francesco Coco, 74enne exdi Roccabernarda, vicino a Crotone. L'uomo, con un passato nell'Arma e una vita spesa per la legalità, è ora ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. È successo poco prima della mezzanotte di sabato, mentre Coco rientrava a casa dopo una serata fuori: ad aggredirlo due diciassettenni, che lo attendevano, a volto coperto, all'interno del terreno della casa nella quale abita, in campagna. Non appena l'uomo è sceso dall'auto, i due giovani gli sono piombati addosso armati di bastone e lo hanno colpito con ferocia prima di darsi alla fuga nell'area verde che circonda l'abitazione. La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata prima all'ospedale di Crotone, poi presso quello di Catanzaro, dove è tutt'ora ricoverata. Sul posto sono ...