Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2022 ore 16 | 30

DEL 9 LUGLIOORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A1FIRENZE DOVE AL MOMENTO IL TRAFFICO E' BLOCCATO PER UN MEZZO PESANTE IN FIAMME AL KM 468, TRA ORVIETO E ATTIGLIANO. CI SONO CODE PER 2 KM IN DIREZIONEPER CHI E' IN VIAGGIO SULLA A12TARQUINIA L'INVITO ALLA PRUDENZA PER UN INCENDIO DIVAMPATO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI. ATTENZIONE IN PARTICOLARE PER LA PRESENZA DI FUMO IN CARREGGIATA TRAFFICO SCORREVOLE SULLE ALTRE STRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA VIA LITORANEA DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA RESTA CHIUSA TEMPORANEAMENTE PER LAVORI LA GALLERIA ...