Stefano D’Orazio, la moglie dice la verità: “Si stava riprendendo ma…” (Di sabato 9 luglio 2022) Stefano D’Orazio manca da molto tempo, non solo nei cuori dei colleghi, ma anche dei fan. Ora la moglie parla di un dettaglio importante Il 6 novembre del 2020, Stefano D’Orazio si è spento per sempre. Ricoverato al policlinico Agostino Gemelli, all’età di 72 anni a causa del covid e le conseguenti complicanze il suo cuore ha smesso di battere. Dopo tempo dalla scomparsa dell’uomo, la moglie dice tutta la verità. Nel 2017 Tiziana Giardoni si è unita in matrimonio con Stefano D’Orazio dei Pooh. La donna ha raccontato gli ultimi momenti del cantante in vita, il quale è venuto a mancare a causa del covid ma stava combattendo da anni contro una dura malattia. Le sue condizioni erano ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 9 luglio 2022)manca da molto tempo, non solo nei cuori dei colleghi, ma anche dei fan. Ora laparla di un dettaglio importante Il 6 novembre del 2020,si è spento per sempre. Ricoverato al policlinico Agostino Gemelli, all’età di 72 anni a causa del covid e le conseguenti complicanze il suo cuore ha smesso di battere. Dopo tempo dalla scomparsa dell’uomo, latutta la. Nel 2017 Tiziana Giardoni si è unita in matrimonio condei Pooh. La donna ha raccontato gli ultimi momenti del cantante in vita, il quale è venuto a mancare a causa del covid macombattendo da anni contro una dura malattia. Le sue condizioni erano ...

